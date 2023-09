SPÖ Schwechat Afterwork-Event: Hergovich fordert soziale Gerechtigkeit

Unter dem Motto "Die rote Handschrift durchsetzen" bekräftigte Hergovich sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und eine Politik, die die Bedürfnisse der Menschen in den Vordergrund stellt. Solche Veranstaltungen seien für die SPÖ ein wichtiger Weg, um ihre politische Agenda näher an die Bürgerinnen und Bürger heranzutragen und gemeinsam Lösungen für drängende Herausforderungen zu erarbeiten. Auch die SPÖ Schwechat ist aktiv und engagiert im Einsatz für eine gerechtere Zukunft für alle, so Hergovich.