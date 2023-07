Sport, Spaß und Gesunde Ernährung bei den Give me 5 Feriensportwochen

Das Herzstück dieser Sportveranstaltung sind die täglich stattfindenden Sporteinheiten, von denen jede 120 Minuten dauert. Ob Volleyball, Judo, Badminton oder Intercrosse, die Kinder werden von ausgebildeten Trainerinnen und Trainern betreut, die ihre Leidenschaft für den Sport teilen und den Kleinen die richtigen Techniken vermitteln.

Doch die Give me 5 Feriensportwochen sind weit mehr als nur Sport und Bewegung. Neben dem sportlichen Aspekt legen die Organisatoren großen Wert auf Teamgeist, Fair Play und den respektvollen Umgang miteinander.

Nicht zuletzt steht auch die gesunde Ernährung im Fokus dieser Feriensportwochen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über die Bedeutung ausgewogener Mahlzeiten und gesunder Lebensmittel informiert.

Die Give me 5 Feriensportwochen gipfeln jeweils in einer Abschlussveranstaltung am Freitag Nachmittag, bei der die Kinder stolz ihre sportlichen Erfolge präsentieren können und zugleich die Gelegenheit haben, ihre neu geschlossenen Freundschaften zu feiern.

Die Give me 5 Feriensportwochen sind zweifellos eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Ferienzeit aktiv, sinnvoll und bereichernd zu gestalten.