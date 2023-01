NÖN-N1-TV "Staffelübergabe" bei der SPÖ Bezirk Bruck an der Leitha

N ach der Niederösterreich-Wahl am 29. Jänner werden dem Landtag einige bekannte Gesichter abhanden kommen, ein gutes Viertel der 56 Abgeordneten tritt nicht mehr an. Mit dem 61-jährigen Langzeit-Mandatar Gerhard Razborcan verzeichnet der sozialdemokratische Klub einen der Abgänge. Nun haben sich viele SPÖ Bürgermeister, Altbürgermeister und Weggefähren versammelt um die Staffelübergabe an Jürgen Maschl zu feiern. Und Gerhard Razborcan liess die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren.