NÖN-N1-TV Steuersparbilanz 2022 der AK Niederösterreich

D ie Steuerspar-Beratung wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Termine sind in allen Bezirksstellen der Arbeiterkammer Niederösterreich verfügbar. Denn Jahr für Jahr versäumen es ArbeitnehmerInnen in Niederösterreich, Millionen Euro an zu viel gezahlten Steuern vom Finanzamt zurückzufordern. Doch die Experten der AK sind zur Stelle, wenn es darum geht zu helfen, zu viel Bezahltes zurückzuerhalten.