Sumsi-Cup in Fischamend

Es war einiges los am Sportplatz in Fischamend. Insgesamt 16 Mannschaften traten beim Bezirksturnier der Volksschulen an. Gespielt wurde in zwei Gruppen zu je acht Teams aus denen sich jeweils zwei Schulen für die Halbfinali qualifizierten. Hier setzte sich dann die Volksschule Götzendorf gegen die Volksschule Gramatneusiedl mit 1:0 durch. Und nachdem die Volksschule Fischamend den Sumsi-Cup im vergangenen Jahr gewinnen konnte, mussten sich die jungen Kicker diesmal gegen die Volksschule Mannersdorf knapp geschlagen geben.

Im Finale trafen dann mit Götzendorf und Mannersdorf die beiden Gruppensieger der Vorrunde aufeinander und das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Direkt nach dem Ankick fiel auch schon der erste Treffer für Götzendorf. Aber Mannersdorf konnte nur Momente später zurückschlagen und auf 1:1 ausgleichen. Die zahlreichen Zuschauer sahen ein schnelles und spannendes Spiel, in dem sich schlußendlich Mannersdorf mit 3:2 durchsetzte. Die Freude bei den Spielern und Fans war enorm.