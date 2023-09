Zünftige Klänge drangen aus dem Rathaushof in Bruck an der Leitha. Grund war der Tag der Blasmusik, an dem die Stadtkapelle aufspielte. Nach längerer Pause fand heuer das traditionelle Konzert wieder statt. Die zahlreichen Besucher erwartete ein buntes Programm.

Der Tag der Blasmusik in Bruck an der Leitha fand zum ersten mal im Innenhof des Rathauses statt. Trotz der doch sehr hohen Temperaturen war dieser gut gefüllt. Ein Zeichen der hohen Wertschätzung für die Blasmusik in der Stadt.