Teddybär-Krankenhaus in Schwechat: Kuscheltiere liebevoll versorgt

B ereits zum 14. Mal öffnete das Teddybär-Krankenhaus in Schwechat seine Pforten und ermöglichte Kindern eine spielerische Annäherung an den Krankenhausalltag und den Besuch beim Arzt sowie an das Rettungswesen. In der Rolle der "Teddy-Eltern" brachten die Kinder ihre Kuscheltiere mit und gaben ihnen eine erfundene Krankheit.