„The New Village Festival" in Wiener Neudorf ist zurück. Und wieder stand das Festival ganz im Zeichen der 50er und 60er Jahre und brachte das Lebensgefühl des RocknRolls in den Rathauspark. Es wurde ein vielfältiges Rahmenprogramm angeboten, darunter eine Bullriding-Station, eine einzigartige Cocktailbar im Stil des VWT1 und verschiedene Imbissstände, um den Appetit zwischendurch zu stillen.