NÖN-N1-TV Thomas Brezina stellte neues Buch am Flughafen Schwechat vor

D er erfolgreiche Autor und TV-Star Thomas Brezina stellte sein neues Buch "Was soll ich mir wünschen …wenn ich nicht weiß was ich will" vor. Anlässlich seines 60ers erzählt der Autor sehr persönlich die philosophische Geschichte einer Reise, die an den „Strand der Wünsche" auf einer abgelegenen Insel und zu einem erfüllten Leben führt.