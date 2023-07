Thorsteinn Einarsson begeistert bei Open-Air-Konzert Wiener Neudorf

Vor Beginn des Konzerts hatten die Fans die einmalige Möglichkeit, ihren Lieblingskünstler des Abends, Thorsteinn Einarsson, persönlich zu treffen. Der talentierte Musiker stammt aus Reykjavík, Island. Obwohl er noch jung ist, kann er bereits auf beeindruckende Erfolge in seiner Karriere zurückblicken. Drei seiner Alben schafften es in Österreich in die Top 10 der Charts.

Darüber hinaus wurde er mit einem renommierten österreichischen Amadeus Music Award ausgezeichnet und seine Songs wurden über 20 Millionen Mal gestreamt. Der 27-Jährige hat bereits sowohl im In- als auch im Ausland auf zahlreichen Konzerten sein Können gezeigt.

Der Abend am Kahrteich in Wiener Neudorf war einfach perfekt für ein Open-Air-Konzert - das Wetter hätte nicht besser sein können.