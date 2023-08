Traiskirchen beim Kultursommer Laxenburg

Der Kultursommer in Laxenburg ist ein Fixpunkt für alle Theater-Liebhaber. Und auch für die Traiskirchner ist er dass, denn bereits zum 7ten mal gab es die Kooperation zwischen den Gemeinden, wo die Traiskirchner zur Franzensburg kamen um sich diesesmal: „All we need is Love"

Das Stück ist eine Beziehungskomödie mit musikalischen Einlagen, Aufgrund von Termin- Einteilungsproblemen kommt es im Stück dazu dass 2 Paare gleichzeitig zur Therapie gehen und da fangen die Probleme erst an.