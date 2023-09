Traiskirchen stärkt ihre sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen

Mit Maßnahmen wie der Einführung einer Mietpreisbremse, der Sicherstellung von ausgewogener Ernährung, einer umfassenden Schulstartaktion und der Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder sorgt die Gemeinde für eine bessere Lebensqualität. Ein flächendeckendes Postservice gewährleistet die Anbindung der Bevölkerung, während der Bau eines neuen Feuerwehrhauses die Sicherheit erhöht.

Trotz dieser umfangreichen sozialen Initiativen steht die Gemeinde wirtschaftlich weiterhin auf solidem Fundament. Traiskirchen beweise, dass eine starke soziale Infrastruktur und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze sein müssen, sondern sich ergänzen können, so Babler: "Traiskirchen bleibt auf Erfolgskurs und beweist, dass soziale Verantwortung und wirtschaftliche Prosperität Hand in Hand gehen können. Unsere Gemeinde investiert in die Zukunft unserer Bürgerinnen und Bürger, um ein lebenswertes Umfeld für alle zu schaffen."