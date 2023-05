Traiskirchner Bierfest

Das Bierfest in der Halle des Traiskirchner Eislaufplatzes ging in die dritte Runde: Drei Tage lang drehte sich alles um die faszinierende Welt des Arbeitersekts – also Bier in all seinen Formen und Variationen. Vier Klein-Brauereien hatten sich zusammengefunden, um den Besuchern ihre vielfältigen Biersorten zur Verkostung anzubieten.

Die musikalische Begleitung des Festivals wurde von Max Shelly und seiner Band übernommen. Dazu konnten sich die kleinen Besucher über eine aufregende Hüpfburg freuen, die für jede Menge Spaß und Unterhaltung sorgte.Neben dem Durst wurden auch die hungrigen Festivalbesucher nicht vernachlässigt. Ein vielfältiges Angebot sorgte dafür, dass niemand hungrig bleiben musste.

APA-Video