Trigos-Preis für Markas: Mit Inklusion und Wertschätzung zum Erfolg

Österreichweit haben 132 Unternehmen – von klein bis groß, vom Startup bis zum globalen Industrie-Player – ihre Projekte beim Trigos, Österreichs bedeutendster Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, eingereicht. Um die regionale Auszeichnung haben sich niederösterreichische Betriebe mit 27 Projekten in den Kategorien „vorbildliche Projekte“, „regionale Wertschaffung“, „Klimaschutz“ und „Mitarbeiter:innen Initiativen“ beworben.

Eine Jury hat die Nominierten für den Trigos NÖ gekürt, die Sieger wurden nun in der Schallaburg vor den Vorhang geholt. In der Kategorie „Mitarbeiter:innen Initiativen“ konnte die Markas GmbH aus St. Pölten überzeugen und den begehrten Preis entgegennehmen. Die Markas GmbH ist ein familiengeführtes Dienstleistungsunternehmen, das in den Bereichen Clean, Housekeeping, Food, Facility sowie Logistics und Care tätig ist.

„Die über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus 70 verschiedenen Nationen und verfügen über unterschiedlichste Bildungsstände. Diese Diversität sieht Markas als Ausgangspunkt und Motivation einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit den Herausforderungen multikultureller Arbeitnehmerschaften. Das Unternehmen bietet daher Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich fachlich und auch persönlich weiterzuentwickeln“, berichtet Gerlinde Tröstl, Geschäftsführerin des Facility-Management-Experten Markas.

Durch Initiativen wie etwa kostenlose Deutschkurse liefert Markas einen wesentlichen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Integration. Auch die Inklusion von Mitarbeiter:innen mit Behinderung wird forciert. Das Unternehmen beschäftigt darüber hinaus zu 80 Prozent Frauen und fördert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Trigos-Jury schätzte besonders die Involvierung aller Ebenen und die Kooperation mit sozialen Vereinen.

Markas zeigt, dass ein inklusiver, wertschätzender Umgang mit den Mitarbeiter:innen weitreichende gesellschaftliche Effekte nach sich ziehen kann. Der gelungene Projektansatz mit dem Titel „This is us“ kann als beispielgebend für die Branche angesehen werden und hat viel Potential zur Nachahmung.

Wirtschaftskammer-NÖ Präsident Wolfgang Ecker freut sich über das Engagement: „Niederösterreichs Unternehmen stehen für perfekte Dienstleistungen und Produkte von höchster Qualität. Und sie stehen auch für Innovation und Nachhaltigkeit, wie die Nominierten-Liste beim Trigos beweist. Mit ihren Ideen und Projekten motivieren sie auch andere Betriebe, sich verstärkt mit Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.“