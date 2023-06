Umzug der Wiener Neudorfer Woche

Sie sind unverzichtbar für das Gemeindeleben und bereichern den Alltag zum Beispiel mit Musik oder Sport: die Vereine. In Wiener Neudorf gibt es über 50 verschiedene Vereine, die nahezu jeden Bereich abdecken. Obwohl der Österreichische Gemeindebund insgesamt 73 Vereine in der Region zählt, sind auf der offiziellen Webseite von Wiener Neudorf derzeit nur 50 eingetragen. Dennoch zeigen sich die Vereine in voller Pracht beim Umzug der 51. Wiener Neudorfer Woche, wo sie gemeinsam marschieren und ihre Vielfalt präsentieren.

APA-Video