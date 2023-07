UNTERWEGS - Das Mobilitätsmagazin KW31

Diesmal mit folgenden Themen

Im ersten Beitrag besuchen wir im Weinviertel Wolfgang Löser. Der 68jährige

Landwirt erzeugt seinen eigenen Strom - fährt ein E – Auto – nutzt Sonnenblumenöl als Treibstoff für seine Maschinen und ist an mehreren Windkraftanlagen beteiligt.

Im zweiten Beitrag erklärt Jurist Niki Authried Tipps welche Rechte Fluggäste haben und wie sie zu diesen kommen können.

Nach den Kurzmeldungen in den "Österreich News" begeben wir uns auf eine Zeitreise in die Vergangenheit und erfahren was sich hinter dem Slogan "Strasse für Alle" verbirgt.