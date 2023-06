UNTERWEGS - Das Mobilitätsmagazin KW23

Diesmal unter anderem mit folgenden Themen: „NOVA ROCK" – Was Fans bei der An- und Abreise, sowie während des größten Rockfestivals Österreichs beachten müssen um maximalen Spaß zu haben, sowie Urlaubstipps von ÖAMTC Juristin Verena Pronebner, sowie Tipps von ÖAMTC Verkehrspsychologin Mario Seidenberger wie Sie Müdigkeit bei Ihrer Fahrt in und während des Urlaubes rechtzeitig erkennen und was Sie dagegen tun können.