Vätertreff beim Monatsmarkt in Fischamend

Bereits in den frühen Morgenstunden herrschte reges Treiben auf dem Marktgelände. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um frische und saisonale Produkte direkt von den regionalen Erzeugern zu erwerben. Doch der Vätertreff verlieh dem Marktgeschehen eine ganz besondere Atmosphäre. Papas waren im Fokus und konnten mit ihren Kindern eine unvergessliche Zeit verbringen.

An den zahlreichen Spielestationen hatten die kleinen Besucher die Möglichkeit, sich so richtig auszutoben und verschiedene Aktivitäten auszuprobieren. Ob Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiele oder kreative Bastelstationen – für jedes Kind war etwas Passendes dabei.

Und so hat der Monatsmarkt in Fischamend erneut bewiesen, dass er nicht nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch des geselligen Beisammenseins und der Familienfreude ist; und der Vätertreff war eine gelungene Ergänzung zu diesem beliebten Ereignis und ermöglichte den Vätern, eine tolle Zeit mit ihren Kindern zu verbringen.

