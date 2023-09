Vom Lagerhaus zum beliebten Dorfladen: Trigos-Preis für „Sonnenladen“

Österreichweit haben 132 Unternehmen – von klein bis groß, vom Startup bis zum globalen Industrie-Player – ihre Projekte beim Trigos, Österreichs bedeutendster Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, eingereicht. Um die regionale Auszeichnung haben sich niederösterreichische Betriebe mit 27 Projekten in den Kategorien „vorbildliche Projekte“, „regionale Wertschaffung“, „Klimaschutz“ und „Mitarbeiter:innen Initiativen“ beworben.

Eine Jury hat die Nominierten für den Trigos NÖ gekürt, die Sieger wurden nun in der Schallaburg vor den Vorhang geholt. In der Kategorie „regionale Wertschaffung“ konnte der Sonnenladen in St. Pantaleon-Erla im Bezirk Amstetten überzeugen und den begehrten Preis entgegennehmen. Der Sonnenladen verbindet

E-Ladestationen mit einem neu eröffneten Dorfladen und bietet so einen gezielten Impuls für regionale Nahversorgung und Ortskernbelebung in ländlichen Gemeinden. „Dafür wurde ein leerstehendes Lagerhaus revitalisiert und der Verein ,emil-Elektromobilität im ländlichen Raum‘ zur Förderung der lokalen Elektromobilität ins Leben gerufen. In nur sechs Monaten entstand aus dem Lagerhaus ein lebendiger Dorfladen mit Lounge, als sozialer Treffpunkt aber auch als Nahversorger mit rund 60 Lieferanten und Lieferantinnen aus der unmittelbaren Umgebung“, berichtet Sonnenladen-Geschäftsführer Christian Plank über das Projekt.

Der Sonnenladen hat sich als Vorzeigeprojekt in der ländlichen Region einen Namen gemacht und verdient Anerkennung für seine innovativen Ansätze und positiven Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Die Jury erkannte die Multiplikatorwirkung und begrüßte die gute Einbindung der Bevölkerung, die regionale Wertschöpfung im Dorf und die Ankurbelung der E-Mobilität im ländlichen Raum.

Wirtschaftskammer-NÖ Präsident Wolfgang Ecker freut sich über das Engagement: „Niederösterreichs Unternehmen stehen für perfekte Dienstleistungen und Produkte von höchster Qualität. Und sie stehen auch für Innovation und Nachhaltigkeit, wie die Nominierten-Liste beim Trigos beweist. Mit ihren Ideen und Projekten motivieren sie auch andere Betriebe, sich verstärkt mit Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen.“