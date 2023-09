NÖN-N1-TV Vorbereitungen für Davis Cup in Schwechat in vollem Gange

Foto: NÖN-N1-TV

D ie Vorbereitungen für den Davis Cup zwischen Österreich und Portugal im Multiversum Schwechat sind in vollem Gange. Der Aufbau vor Ort beginnt am 8. September, und die Spieler beider Nationen werden am 11. September auf einem neuen und perfekt verlegten Hardcourt trainieren. Die Veranstaltung wird am 15. und 16. September stattfinden und bis zu 1800 Zuschauer in der Eventhalle des Multiversum Schwechat begrüßen.

Das SPORTLAND Niederösterreich, die Stadtgemeinde Schwechat, das Multiversum Schwechat und der Österreichische Tennisverband arbeiten zusammen, um den Teams und den Zuschauern ein erstklassiges Sporterlebnis zu bieten. Vertreter, darunter Niederösterreichs Sportlandesrat Udo Landbauer, der Vizebürgermeister von Schwechat Christian Habisohn, der Betreiber des Multiversum Schwechat Mag. Lukas Grünbichler und ÖTV-Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Schweda, haben sich vor Ort über die Fortschritte und die Location informiert. Die Austragung des Davis Cups in Niederösterreich wird als förderlich für den Sport in der Region angesehen und bietet insbesondere jungen Menschen die Gelegenheit, internationale Tennisspieler hautnah zu erleben. Der Davis Cup unterstreicht auch die positive Entwicklung des Bundeslandes Niederösterreich im Tennis. ÖTV-Geschäftsführer Schweda dankte den Sponsoren und Unterstützern, darunter das SPORTLAND Niederösterreich, die Stadtgemeinde Schwechat und das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), für ihre tatkräftige Hilfe. Trotz einiger Rückschläge bei den US Open, bei denen Dominic Thiem wegen Magen-Darm-Beschwerden aufgeben musste und Sebastian Ofner aufgrund einer Schulterverletzung verlor, bleibt der Blick auf den Davis Cup zuversichtlich. ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer hofft auf die rasche Genesung der Spieler und sieht optimistisch auf den Länderkampf gegen Portugal. Die Nominierung der Spieler wird am 6. September bekanntgegeben. Karten für den Davis Cup zwischen Österreich und Portugal am 15. und 16. September im Multiversum Schwechat sind bei Ö-Ticket erhältlich.