Wahlkampfauftakt der Grünen NÖ in Horn

Offizielles Ziel der Grünen ist es, am 29. Jänner 2023 an Stimmen zu gewinnen. Inhaltlich stand in Helga Krismers Rede zum Wahlkampf-Auftakt das klassische Grünen-Thema, die Klimakrise im Fokus. Die Zeit der „fossilen politischen Dinosaurier" müsse enden und Niederösterreich Europameister in der Energiewende werden, meinte die Spitzenkandidatin.