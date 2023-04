Waldbrandübung am Hegerberg

Übungsannahme war ein ein Waldbrand am Hegerberg in der Gemeinde Michelbach. Vom Brand betroffen war eine Fläche von ca. 70 Hektar. Die eingesetzten örtlichen Feuerwehren haben eine Riegelstellung im oberen Bereich des Waldstückes gebildet. Zur Unterstützung wurde die 17. Katastrophendienst Bereitschaft mit 6 KHD-Zügen alarmiert. Es wurde ein Bezirksführungsstab vor Ort aufgebaut. Dieser vergab nach und nach die Einsatzbefehle an die Zugskommandanten der einzelnen eingetroffenen KHD-Züge.