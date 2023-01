Weibergschnas in Biedermannsdorf

Endlich darf wieder gefeiert und getanzt werden. Der Verein Frauen für Biedermannsdorf lud zum traditionellen Weibergschnas. Aber nicht nur Frauen waren willkommen, sondern auch Männer in Frauen-Kostümen. Und viele nahmen die Einladung an und kamen um in der Jubiläumshalle zu feiern.

„Frauen für Biedermannsdorf" ist ein gemeinnütziger Verein und arbeitet seit nunmehr fünf Jahren unabhängig, anonym und parteilos für Bedürftige. Das ehrenamtliche Engagement des Teams rund um Obfrau Silvia Heinzl steht Frauen aus Biedermannsdorf zur Verfügung.