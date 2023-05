NÖN-N1-TV Wieder auf Schiene: „Rock am Zug" kehrt nach Schwechat zurück

D as Warten hatte ein Ende: Am vergangenen Pfingstwochenende feierte das lang ersehnte "Rock am Zug Fest" seine Rückkehr ins Eisenbahnmuseum Schwechat. Nach drei Jahren Abstinenz eroberte die Veranstaltung, bei der Bands mit einem spektakulären Auftritt starten und mit einem Eisenbahnwaggon aus der Halle fahren, erneut die Herzen der Besucher.