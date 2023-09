Wiener Stadtliga - SV Schwechat empfing Red Star Penzing

APA-Video

Nach einem holprigen Start in die Saison mit drei Auswärts-Niederlagen in Folge, empfing SV Schwechat Red Star Penzing im Rudolf Tonn Stadion. Wiedergutmachung war also angesagt. Dementsprechend motiviert gingen die Schwechater Kicker in die Partie.

Zu Beginn hatten die Braustädter mehr Ballbesitz als der Gegner und kamen gelegentlich auch zu Halbchancen, konnten jedoch nichts Zählbares dabei rausschlagen. Die Gäste hielten in dieser Phase gut dagegen, hatten aber offensiv kaum Aktionen. Nach einem verunglückten Rückpass der Schwechater in der 30. Minute, ging Red Star Penzing jedoch überraschend in Führung.

Kurz vor der Pause dann die nächste kalte Dusche für die Slawik-Elf, als Red Star mit der zweiten Chance im Spiel auf 0:2 stellte. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen.

Mit einem Doppeltausch zur Pause versuchte SVS-Trainer Thomas Slawik neuen Schwung ins Spiel der Schwechater zu bringen, was auch ganz gut gelang. Und so kam die Heimelf nach dem Seitenwechsel zu ein paar Torchancen, die jedoch ungenützt blieben. Effizienter waren da die Gäste. In der 60. Minute wurde auch die dritte Gelegenheit in ein Tor umgemünzt.

Von diesem Treffer zum 0:3 erholte sich SV Schwechat dann nicht mehr und somit endete das vierte Saisonspiel der Braustädter ebenfalls mit einer Niederlage.