Wienerlied-Abend in Gumpoldskirchen: "Wia a Weanaliad sein muas"

Die Wahl des Veranstaltungsortes war kein Zufall. Gumpoldskirchen, berühmt für seinen Wein, wurde einst von keinem Geringeren als Hans Moser in seinem Lied "Reblaus" verewigt. Ein Gedenkstein in unmittelbarer Nähe der Konzertlocation erinnert heute an den großen Künstler und trägt den Liedtext der "Reblaus". Eine Reblausfigur ergänzt das Denkmal, das für Günther Mohaupt eine besondere Bedeutung hat: Als Lehrer an der Gumpoldskirchner Musikschule führt er regelmäßig seine Schulkinder an diesem Ort vorbei.

Der Wienerlied-Abend vereinte auf einzigartige Weise die lebendige Tradition des Wienerliedes mit der Geschichte der Region. Das begeisterte Publikum lauschte den melancholischen Melodien , die die Seele der Stadt Wien widerspiegeln; und die Kulisse von Gumpoldskirchen verlieh dem Abend eine besondere Atmosphäre und Note.