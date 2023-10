NÖN-TV: Baumtag in Brunn am Gebirge

M ehr Natur in der Stadt und Obst im eigenen Garten machen den Baumtag in Brunn am Gebirge zur Klimafreundlichen Initiative. An diesen Tag vor dem Bruno konnten die die am Gewinnspiel beim so genannten „Heckenquiz" teilgenommen hatten ihre wohlverdienten Preise abholen: Bäume und Sträucher für Garten und Balkon.