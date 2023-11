NÖN-TV Gruselige Unterhaltung beim Halloween-Spaß in Fischamend

E in faszinierendes Halloween-Fest in Fischamend begeisterte Menschen jeden Alters. Neben verschiedenen Attraktionen wie gruseligen Cocktails und schaurigem Schminken wurden die jüngsten Besucher in eine magische Welt des Schreckens und der Freude entführt.