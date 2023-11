NÖN-TV Gruselpfad begeisterte in den Traiskirchner Stadtsälen

T rotz des schlechten Wetters ließen sich Gruselbegeisterte nicht abhalten und strömten in Scharen in die Stadtsäle von Traiskirchen, wohin der beliebte Gruselpfad verlegt wurde. Die Besucher wurden mit einer Vielzahl an schrecklich-schönen Aktivitäten verwöhnt, die sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen begeisterten.