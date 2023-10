NÖN-TV Guntramsdorf: Mehr Platz für Kinderbetreuung

I n einer Zeremonie am Nationalfeiertag fand der Spatenstich zum Ausbau des Kindergartens II in der Guntramsdorfer Dr. K. Renner-Straße statt. Unter dem Motto "Wir schaffen Raum für noch mehr Bildung!" werden die vorhandenen Einrichtungen erheblich erweitert, um den wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen in der Region zu decken.