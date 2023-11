International SVS-Schwimmen Trophy 2023

Die besten Schwimmer haben sich im Freizeitzentrum Schwechat versammelt, um gegeneinander anzutreten. Beim SVS-Trophy 2023 gingen Nachwuchsathletinnen und -athleten erneut auf die Jagd nach Medaillen. Jugendliche aus mehreren Bundesländern sowie Nationen traten in dem Wettbewerb gegeneinander an.

In den Altersklassen 10 bis 14 traten die schnellsten Schwimmer gegeneinander an. Die Strecken variierten von 50 Metern bis hin zu 400 Metern.

Für die Vorbereitung gab es professionelle Hilfe und Unterstützung vom Verein.

Ich glaube fest an langfristige Entwicklungen. Ich weiß, was Top-Schwimmer, einschließlich Olympiaschwimmer, leisten müssen. Ebenso weiß ich, wie junge Schwimmer vorbereitet werden müssen, um sich weiterzuentwickeln. Wir üben eine Vielzahl von Techniken, die den Schwimmern in Zukunft zugutekommen werden. Das ist die Erfahrung, die ich aus vergangenen Zeiten mitbringe.

Es ist eine großartige Chance, weil es beim 400-Meter-Freistil mehr um Ausdauer geht. Und auch bei der 100-Meter-Strecke haben wir in den letzten Wochen die Fähigkeiten und Ausdauer der Teilnehmer getestet

Die Motivation war ungebrochen, denn alle wollten ihr Bestes geben. Trotzdem war für alle dabei sein das Wichtigste!