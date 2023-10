Karate Seminar in Schwechat

In der Turnhalle in der Volksschule Rannersdorf gab es das große „Ryukyu Kobudo Shimbukan Seminar" wo 3 Tage lang Kobudo trainiert wurde. Mit Internationalen Gästen und Meistern aus Fernostst gab es Trainingspraktiken und Prüfungen für Kobudo - also den Kampf mit Waffen.

Mit rund 60 Internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gab es ein gemeinsames Treffen und Training.

Bei der Kampfsportart wird viel auf Technik und Beinarbeit gesetzt, Körperbeherrschung ist ebenfalls sehr wichtig, weswegen sie eine besondere Anziehung auf ihre Teilnehmer ausübt.

Karate und Kobudo erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit, und das nicht nur in Schwechat.