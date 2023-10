Kindergarten-Ausbau in Brunn am Gebirge

In Brunn am Gebirge wurde die Eröffnung eines neuen Kindergarten Ausbaus mitten im Zentrum gefeiert. Die Kleinsten der Gesellschaft haben in der Gemeinde einen besonderen Stellenwert.

Die Umsetzung des Projekts war für die Gemeinde ein wichtiges Anliegen und so wurden, für den nachhaltigen Zubau keine Kosten und Mühen gescheut.

Für die Kinder war die einjährige Bauphase eine spannende Zeit in der sie auch eigene Ideen und Wünsche äußern konnten.

Der finale Plan für den Zubau kam aber, wie auch bereits der erste Bau 2013, aus der Schmiede des Architekturbüros Wallmann.

Und so ist aus dem Bauprojekt ein Ort geworden der zum Wohlfühlen einlädt und der bestimmt noch einigen Generationen viel Freude bereiten wird.