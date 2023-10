Lange Nacht der Museen in Fischamend

Die Lange Nacht der Museen war ein Highlight für alle Freunde der Geschichte.

Auch in Fischamend schlossen die Museen erst spät in der Nacht um den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die verschiedensten Museen der Stadt zu gewähren.

Das Heimatmuseum in Fischamend ist das berühmteste Museum der Stadt und befindet sich im Fischa-Turm, dem Wahrzeichen der Stadt. Die Ausstellung umfasst eine breite Palette von Exponaten, die die faszinierende Geschichte der Stadt von der Steinzeit bis zur Erhebung zur Stadtgemeinde Fischamend präsentieren.Die "Interessengemeinschaft für Luftfahrt in Fischamend", kurz ILF, öffnete ebenfalls ihre Pforten, um ihre Sammlungsstücke zu präsentieren. Schließlich wurde in Fischamend ein bedeutender Abschnitt der österreichischen Luftfahrtgeschichte geschrieben.