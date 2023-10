NÖN-TV Lebendige Geschichte: Feuerwehrmuseum Gumpoldskirchen

D ie Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Gumpoldskirchen datiert zurück auf das Jahr 1869, somit zählt sie zu den ältesten Feuerwehren in Niederösterreich. Im Herbst 1994 öffnete das Feuerwehrmuseum Gumpoldskirchen in den historischen Räumlichkeiten des ersten Feuerwehrhauses am Kirchenplatz seine Tore.