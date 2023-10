Mega Spaß beim 'Kids Day' in Fischamend

Unter dem Motto, die Ferien daheim zu verbringen und dennoch eine Fülle an aufregenden Aktivitäten zu erleben, garantierte die Kinderstadt Fischamend, dass den Mädchen und Buben auch während der schulfreien Tage keineswegs langweilig wurde. Von Hüpfen und Rutschen bis hin zum Schwimmen in einem bunten Ballbecken, boten zahlreiche Spiele und spaßige Schminkmotive den kleinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis. Dazu noch faszinierende Shows, die alle in ihren Bann zogen.

Die Türen der Sporthalle in der Springholzgasse standen den Kindern von 10 bis 18 Uhr offen, um sich an verschiedenen Spielstationen auszutoben. Bürgermeister Thomas Ram betonte: "Die Kids Days erweisen sich stets als voller Erfolg. Die Kinder bewegen sich viel und haben eine Menge Spaß."

Dieser besondere Tag im Kalender von Fischamend bot zweifellos nicht nur den Kindern, sondern auch ihren Familien eine Gelegenheit, unbeschwerte Momente miteinander zu genießen. Eine willkommene Abwechslung für die gesamte Gemeinschaft in der Stadt.