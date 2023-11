Taferlklassler pflanzen Bäume in Schwechat

Seit dem Jahr 2003 wird in Schwechat ein Stadtwald gepflanzt. Das in Europa einzigartige Projekt schließt an die Pflanzungen aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts an, die den vormals kahlen Kellerberg in einen Grün- und Freizeitraum verwandelten.

Seit 2014 werden regelmäßig Kinder eingeladen, selbst Bäume und Sträucher zu setzen. Die ersten Klassen der Volksschulen, der Bertha von Suttner-Schule und die Vorschulklassen finden sich am Kellerberg und an anderen Orten Schwechats ein, um hier die Pflanzungen vorzunehmen. Mit der tatkräftigen Hilfe der Stadtgärtnerei, dem geeigneten Werkzeug und einer kleinen Jause ist die Aktion von Beginn an ein Erfolg.

Die Baumpflanzungen tragen dazu bei, dass die Kinder ein Gefühl für Natur, Wachstum und Beständigkeit bekommen – und sie sind auch ein wichtiges Zeichen in Zeiten des Klimawandels.