Traumjobs am Horizont: Jugendmesse am Flughafen

Die Messe präsentierte eine breite Palette von Ausstellungsständen mit aufregenden Aktivitäten sowie eine umfangreiche Auswahl an Workshops zu Themen, die besonders für Jugendliche relevant sind. Besonders begehrt waren die Rundfahrten am Flughafen, die eigens für Schulklassen angeboten wurden. Hier erhielten die jungen Besucher faszinierende Einblicke in die verschiedenen Berufsfelder und Karrierechancen, die der Flughafen Schwechat zu bieten hat.

Die Veranstaltung erwies sich als großer Erfolg und diente als bedeutende Plattform für junge Menschen, um sich über ihre Bildungsmöglichkeiten zu informieren und ihre ersten Schritte in die Berufswelt zu unternehmen.