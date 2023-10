Wiener Stadtliga: SC Mannswörth - SV Wienerberg

Von Beginn an sahen die Zuschauer eine kampfbetonte Partie mit leichten Vorteilen für die Gäste. Die Wienerberger zeigten vollen Einsatz und kamen nach 15 Minuten zum ersten mal gefährlich vor das Mannswörther Tor.

In der 40. Minute tauchte plötzlich der Mannswörther Ugur Sezen vor dem gegnerischen Tor auf und bugsierte den Ball in die Maschen. Leider blieb der Torjubel aus, denn das Schiedsrichtergespann entschied auf Stürmerfoul und gab den Treffer nicht.

Kurz vor der Pause dann ein Schreckensmoment Mannswörther Seite, als sich diese Flanke fast ins Tor von Can Beliktay verirrte. Die Latte verhinderte Schlimmeres. Damit ging es torlos in die Halbzeitpause.

Kurz nach dem Seitenwechsel erneut Aufregung als ein Gegenspieler auf das Mannswörther Tor zulief, aber der Linienrichter hatte bereits die Fahne gehoben. Das Tor zählte also wegen einer Abseitsstellung nicht.

Auch die zweite Halbzeit war vom Kampfgeist geprägt. Die Gäste hatten weiterhin etwas mehr vom Spiel, konnten die leichte Überlegenheit jedoch nicht in zwingende Torchancen ummünzen.

In der 82. Minute lief erneut ein Stürmer von Wienerberg auf das Tor der Mannswörther zu. Dieses mal konnte er nur durch ein grobes Foul an einem gezielten Torschuss gehindert werden. Die Folge: Rote Karte für Mohammed Khattab!

Damit waren die Mannswörther für die letzten 10 Minuten in Unterzahl und es kam wie es kommen musste. In der 89. Minute wieder ein Vorstoß der Gäste. Dieses mal konnte der Angreifer nicht mehr attackiert werden und sorgte für das 1:0 für SV Wienerberg. In weiterer Folge passierte nichts mehr und so musste sich der SC Mannswörth dem SV Wienerberg mit 0:1 geschlagen geben.

Mit dieser bitteren Niederlage rutscht der SC Mannswörth in der Tabelle der Wiener Stadtliga um einen Rang zurück und belegt nun den 6. Tabellenplatz. Das nächste Heimspiel findet am 20. Oktober um 18.00 Uhr gegen Red Star Penzing statt.