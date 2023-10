Wiener Stadtliga: SV Schwechat - Austria XIII

Die SV Schwechat empfing in der 11. Runde der Wiener Stadtliga Austria XIII im Rudolf Tonn Stadion. Die Braustädter hatten nach einem sehr holprigen Start in die Saison zuletzt endlich Punkte einfahren können und wollten auf diese Erfolgserlebnisse aufbauen.

Gleich von Beginn fand die Slawik-Elf gut ins Spiel. In der 13. Minute dann auch die erste gute Möglichkeit der Schwechater. Brian Brem mit einem weiten Ball in den Strafraum — und Manuel Bauer köpft das Leder vorbei am heraus eilenden Goalie ins Tor zum 1:0.

Den weiteren Spielverlauf in der ersten Hälfte hatten die Heimischen gut im Griff und kamen zu guten Tormöglichkeiten, einzig ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. Damit ging es nur mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schwechater erneut zu Torchancen, konnten aber keine davon verwerten.

Nach eine Stunde Spielzeit ein Vorstoß der Gäste über die rechte Seite. Die Flanke in den Strafraum konnte zur Ecke geklärt werden. Zur allgemeinen Verwunderung zeigte der Unparteiische plötzlich auf den Elfmeterpunkt. Die Proteste der Schwechater Spieler und Funktionäre waren vergebens, der Schiedsrichter hatte wohl bei dieser Aktion ein Handspiel gesehen. Die Gäste nahmen das Geschenk dankend an und verwerteten den Strafstoß zum 1:1.

Nur eine Minute später erneut die Austria XIII im Vormarsch, dieses mal über die linke Seite. Der Ball kommt zu Luka Kevala und der stellte auf 1:2.

Jetzt ging es Schlag auf Schlag, denn die Antwort der Schwechater ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später Freistoß von der Seite durch Brem und Djordjevic traf per Kopf zum Ausgleich.

In der 73. Minute erneut Freistoß für die Heimelf. Wieder bringt Brem den Ball in die Mitte und dieses mal war Aleksandar Radosav Ljevic mit dem Kopf zur Stelle.

Mit der erneuten Führung der Braustädter kehrte wieder etwas Ruhe ein. Die SVS hatte das Spiel bis zum Ende weitestgehend im Griff und konnte in der Nachspielzeit das Ergebnis noch durch einen Treffer von Denis Spahic verschönern.

Mit diesem 4:2 Heimsieg konnten die Schwechater wichtige Punkte einfahren. Nach der elften Runde belegt man den 15. und damit vorletzten Platz in der Wiener Stadtliga.