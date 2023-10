Sophie I.: „Weinkönigin zeigt Stärke der weiblichen Winzerschaft“

Das Traisental ist die Heimat einer echten Hoheit. Sophie Hromatka (23) vom Winzerhof Hromatka-Erber in Oberwölbling (Bezirk St. Pölten) ist neue Bundesweinkönigin. Welche Aufgaben sie in dieser Funktion hat, wie der neue Jahrgang wird und was ihr Lieblingswein ist, verriet sie im Interview. Zu sehen ist das auf NÖN-N1-TV. Einen Einblick in das Gespräch mit NÖN-Redakteurin Lisa Röhrer gibt es hier:

NÖN: Sie vertreten als Bundesweinkönigin Sophie I. – nachdem sie bereits Landesweinkönigin waren – das Kulturgut des österreichischen Weins. Was sind Ihre Aufgaben?

Sophie Hromatka: Ich bin das Sprachrohr der österreichischen Winzerschaft und viel auch im Ausland unterwegs. Ich werde bald nach Shanghai und Tokio fliegen, wo ich auf einer Messe über österreichische Weine informieren darf.

Das Vorurteil sagt, dass man als Weinkönigin hübsch und nett sein muss. Reicht das?

Hromatka: Ich denke, das Bild hat sich schon geändert. Das Wichtigste ist natürlich die Fachlichkeit. Man muss sich wirklich auskennen. Außerdem braucht man Selbstbewusstsein und gute Englisch-Kenntnisse.

Wäre auch ein Weinkönig denkbar?

Hromatka: Prinzipiell ist es nicht undenkbar, aber wir wissen, dass die Weinbranche schon viele Männer hat. Da ist es nicht schlecht, wenn es eine Weinkönigin gibt, die zeigt, wie stark die weibliche Winzerschaft ist.

Die Weinlese läuft. Was erwarten Sie vom neuen Jahrgang?

Hromatka: Wir sind noch am Beginn. Aber wir sind zufrieden. Das Jahr war herausfordernd. Wir hatten Hagel vor der Lese und Frost im Frühling. Der Ertrag ist daher in manchen Regionen vermindert. Dafür sind die Trauben, die noch hängen, perfekt. Die Weine werden konzentrierter und aromatisch.

Macht Ihnen der Klimawandel Sorgen? Müssen Sie zu hitzebeständigeren Sorten wechseln?

Hromatka: Noch nicht. Tatsächlich ändert sich das aber gerade. Wir haben heuer mit dem Jahrgang 2023 erstmals wirklich an dem Laub der Reben gesehen, dass sie mit der Trockenheit zu kämpfen haben. Im Traisental wird an einem Bewässerungsprojekt gearbeitet. Und die Forschung ist gut. Wir werden uns an das anpassen, was kommt, und ich bin sicher, es kommt etwas Gutes dabei raus.

Ihr Heimatweinbaugebiet, das Traisental, ist das kleinste Österreichs. Was bietet es?

Hromatka: Für mich steckt im Traisental vor allem Persönlichkeit. Dort gibt es viele kleinstrukturierte Betriebe. Da kann man meist mit dem Chef oder der Chefin persönlich über den Wein reden.

Was ist Ihr Lieblingswein?

Hromatka: Das ist klischeehaft – aber der Grüne Veltliner. Ich mag ihn, weil er so vielseitig ist.

Für Sie ist Wein ein Genussmittel. Alkohol verursacht aber auch Probleme. Wie gehen Sie damit um?

Hromatka: Das Sprichwort „Mit Maß und Ziel“ trifft es am besten. In der Lesezeit muss man täglich 25 oder mehr Weine verkosten. Da muss man natürlich wissen, wie man damit umgeht. Wein ist super, aber selbst wenn ich nicht mit dem Auto fahren muss, trinke ich nur ein paar Gläser. Es geht ja darum den Wein zu verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das nach dem fünften Glas noch kann.

Als Weinkönigin müssen Sie mit vielen Leuten anstoßen. Haben Sie da einen Trick, um nicht immer zu viel zu trinken?

Hromatka: Der Trick ist, dass man immer was im Glas hat. Dann stößt man oft an und nippt ab und zu daran. Manchmal hilft auch ein seichter Spritzer.