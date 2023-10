UNTERWEGS - Das Mobilitätsmagazin KW41

Diesmal mit folgenden Themen:

In der aktuellen Folge geben wir Tipps die für Motorradfahrer:innen gerade im Herbst sehr wichtig sind. Dann schauen wir uns an wie weit wir mit E-Autos in den unterschiedlichen Jahreszeiten fahren können, also wie groß deren Reichweiten dann sind. UND: Im ersten Beitrag widmen wir uns dem aktuellen Winterreifentest.