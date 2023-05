Teil 7 Internet sicher nutzen: "Wie gehe ich mit Hass im Internet um?"

M it der voranschreitenden Digitalisierung hat das Surfen im World Wide Web einen festen Platz in unserem Alltag eingenommen. Hannes Giefing, Experte von Kabelplus, teilt wertvolle Tipps, wie man das Internet sicher nutzen kann. In dieser Ausgabe geht es um das Thema "Umgang mit Hass im Internet - Was kann ich tun, wenn ich online gemobbt oder beleidigt werde?"