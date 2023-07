AWS informiert mit Sommertour über Mülltrennung und Abfallwirtschaft

Die direkte Kommunikation mit den Menschen liegt dem AWS am Herzen. Daher sei es wichtig, dort präsent zu sein, wo die Menschen sich aufhalten - gerade im Sommer in den Bädern. Aus diesem Grund startete der AWS kürzlich seine informative Sommertour im Himberger Waldbad.

Der Infostand des AWS war ein Anziehungspunkt für Badegäste aller Altersgruppen. Neugierige Besucher hatten die Möglichkeit, sich über die richtige Mülltrennung, die Vorteile der Abfall- und Kreislaufwirtschaft sowie die aktuellen Regelungen, wie zum Beispiel die Einführung der gelben Tonne, zu informieren. Doch der AWS wollte nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Freude bereiten. Das Gewinnrad lockte mit tollen Preisen, die die Besucher mit etwas Glück gewinnen konnten.

Die Besucher zeigten großes Interesse an den Themen und nutzten die Gelegenheit, dem AWS-Team Fragen zu stellen und ihre eigenen Erfahrungen mit der Mülltrennung zu teilen. Der direkte Austausch ermöglichte es dem AWS, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Die Sommer-Info-Tour des AWS wird in den kommenden Wochen auch in anderen Freibädern und Sammelzentren der Verbandsgemeinden stattfinden. Der AWS möchte so viele Menschen wie möglich erreichen und für eine umweltbewusste Abfallentsorgung sensibilisieren.