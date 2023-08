Unterhaltung für Kids Schwechater Ferienspiel: Verstecke am Kellerberg

Foto: NÖN-N1-TV

D as Schwechater Ferienspiel bietet ein breites Angebot an verschiedensten Ausflügen, so auch „Verstecke am Kellerberg".

Mit Schnur und Schere bewaffnet zogen die Kids in den Wald und bauten ein Versteck frei nach ihren Wünschen.