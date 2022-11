Volkskultur NÖ Kamingespräch in Fischamend: Maßlos oder Maßvoll?

D ie Kamingespräche sind eine Diskussionsplattform der Volkskultur Niederösterreich. In der Reihe "100 Jahre Niederösterreich" tourt man durch das ganze Land, um in hochkarätigen Runden über aktuelle Themen zu diskutieren. Beim Kamingespräch in Fischamend diskutierten unter anderem Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll und Olympiasieger Toni Innauer darüber, wohin unsere Gesellschaft steuert.