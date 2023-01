Vorzugsstimmenwahlkampf Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler in Schwechat

E in Frühstück im Schwechater Felmayer. Andreas Babler war gekommen. Er kandidiert bei der Landtagswahl auf dem 35. und damit aussichtslosen letzten Listenplatz der SPÖ. In den Landtag einziehen will der Traiskirchner Bürgermeister dank Vorzugsstimmen dennoch. Werden also die Letzten die Ersten sein?