Das Rennen wird knapp

Die Marktgemeinde Sulz steht vor einer wegweisenden Entscheidung, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessern könnte. Während die Welt im vergangenen Jahr von horrenden Strompreisen von bis zu 50 Cent pro Kilowattstunde (kWh) geplagt wurde, kämpft Sulz entschlossen für eine Zukunft mit leistbarem und nachhaltigem Strom zu lediglich 6 Cent pro kWh* für insgesamt 5.000 kWh Strom pro Haushalt jährlich. Diese bemerkenswert niedrigen Strompreise könnten schon bald für alle Haushalte und Betriebe in der Marktgemeinde Sulz Wirklichkeit werden – vorausgesetzt, die Volksbefragung am 15. Oktober 2023 fällt positiv aus. Der Preis ist vom neuen Stromanbieter garantiert, egal ob sich die Windräder drehen oder nicht.

APA-Video

Windkraftgegner machen mobil

Doch die bevorstehende Volksbefragung wirft einen Schatten der Unsicherheit auf Sulz. Windkraftgegner setzen alles daran, die öffentliche Meinung mit unseriösen Geschichten über Windkraft zu beeinflussen. Das Rennen um Sulz wird knapp: Auf der einen Seite stehen jene, die den Menschen die Chance bieten wollen, Geld zu sparen und gleichzeitig die Natur nachhaltig zu schützen. Auf der anderen Seite agieren Personen, die mit zweifelhaften Argumenten und fragwürdigen Behauptungen die Volksbefragung negativ beeinflussen möchten. Ihre Argumente wirken oft frei erfunden und bergen die Gefahr, eine Lösung für die derzeit hohen Energiepreise zu verhindern.

Die Angst vor internationalen Energiekrisen und teuren Strompreisen

In den letzten Monaten wurden auch die Einwohner des Bezirks Gänserndorf von internationalen Stromkonzernen finanziell stark belastet. Die kontinuierlich steigenden Energiepreise haben die Haushaltsbudgets stark strapaziert, und die Ängste um die Zukunft nehmen zu. Internationale Energiekrisen haben eindrücklich gezeigt, wie stark unsere Abhängigkeit von globalen Energiemärkten und Hauptlieferanten wie Russland ist.

Stromanbieter aus Niederösterreich sorgt für Ersparnisse

Ab 2024 gibt es ein neues Gesetz: Energiegemeinschaften können Regionen in Niederösterreich unabhängiger machen. Hier kommt der regionale Stromanbieter "Heimwatt" ins Spiel. Dieser hat eine Lösung für die teuren Strompreise gefunden, indem sie erneuerbare Energien nutzen, um günstigen Strom in die Steckdosen der Sulzer Bürgerinnen und Bürger zu liefern. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass sich ein 4-Personen-Haushalt durchschnittlich rund 1.000 Euro pro Jahr sparen könnte.

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und stimmen Sie ab

Angesichts der hohen Inflation wird alles, was beim Sparen hilft, noch wichtiger. Besonders, wenn es darum geht, den derzeit teuren Strom in einen zukünftig kostengünstigen Tarif von nur 6 Cent pro kWh umzuwandeln. Die Antwort auf die teuren Energiepreise und die Bedrohung durch internationale Energiekrisen sollte bei der Volksbefragung am 15. Oktober 2023 ein klares "Ja" sein. Nur dann können alle von dem günstigen Strompreis profitieren – und das im Einklang mit den Prinzipien der Demokratie und der Verantwortung für kommende Generationen.

Das Rennen wird knapp

Die Entscheidung liegt letztendlich in den Händen der Einwohnerinnen und Einwohner von Sulz und hat weitreichende Folgen. Eine knappe Abstimmung könnte darüber entscheiden, ob Sulz den Weg zu einem bezahlbaren Strompreis mit 6 Cent pro kWh* einschlägt und zu einer Modellregion in Europa zu werden oder in einer Ära teurer Strompreise stecken bleibt. Eine klare Tatsache ist, dass der günstige Strompreis nur dann Realität werden kann, wenn die Volksbefragung positiv ausfällt. Daher: Nutzen Sie Ihr Stimmrecht und setzen Sie ein Zeichen für nachhaltigen Strom. Und sparen Sie bares Geld!

* Die angeführten Preise sind reine Energiepreise exkl. Netzkosten, Steuern und Abgaben.

Die Wahrheit über Windräder

Es gibt eine Vielzahl von Mythen, Vorurteilen und Gerüchten über Windräder.

Wir klären auf:

1. „Windräder verursachen gesundheitliche Probleme“

Falsch: Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass Windräder jemandem Schaden zufügen. Diese Behauptungen beruhen auf falschen Informationen und sind Teil von Verschwörungstheorien, die oft dazu dienen, Windradprojekte zu diskreditieren.

Richtig ist: Windräder verursachen keine physischen Krankheiten. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für körperliche Beeinträchtigungen. Die Gesundheitsauswirkungen von Windrädern wurden umfassend untersucht und sind unbedenklich.

2. „Windräder töten Vögel“

Falsch: Dies ist ein häufiges Vorurteil, das darauf basiert, dass Vögel vereinzelt in die Rotorblätter von Windrädern fliegen.

Richtig ist: Dies ist nur äußerst selten der Fall. Die Windparkbetreiber haben außerdem Anstrengungen unternommen, um Vogelschäden zu minimieren, z. B. durch die Platzierung von Windrädern an Standorten mit geringem Vogelverkehr.

3. „Windräder sind umweltschädlich“

Falsch: Ein Gerücht besagt, dass der Bau von Windkraftanlagen die Umwelt schädigt, indem er negative Auswirkungen hat.

Richtig ist: Der Bau von Windrädern hat nur minimale Effekte auf die Umwelt. Diese sind in der Regel weitaus geringer als die von fossilen Brennstoffen verursachten Schäden. Außerdem wurden durch wissenschaftliche Begleitungen auch erhebliche Fortschritte bei umweltverträglicheren Standortauswahlverfahren gemacht.

4. „Windräder sind teuer und treiben die Energiekosten in die Höhe“

Falsch: Ein häufiges Vorurteil besagt, dass erneuerbare Energien wie Windkraft die Energiekosten für Verbraucher erhöhen.

Richtig ist: Durch Windkraft ist das Kostensystem in den letzten Jahren erheblich gesunken und kann in vielen Fällen sogar unter den Kosten für Erdöl oder Erdgas liegen. Der Übergang zu erneuerbaren Energien kann langfristig dazu beitragen, die Energiekosten zu stabilisieren und - wie im konkretenFall durch den Stromanbieter „Heimwatt“ - sogar erheblich zu senken. Der Preis von 6 Cent / kWh ist von „Heimwatt“ garantiert, egal ob sich die Windräder drehen oder nicht.

5. „Alte Windräder werden in der Erde vergraben“

Falsch: Es gibt ein dubioses Gerücht, dass alte Windräder nicht entsorgt werden können und daher in der Erde vergraben werden.

Richtig ist: Alte Windräder werden am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht entsorgt und ordnungsgemäß recycelt, so wie andere Industrieanlagen auch. Windparkbetreiber wie die Firma Ventureal aus Niederösterreich gehen ressourcenschonend mit ihren Anlagen um und kümmern sich um eine fachgerechte Entsorgung mit neuesten Filtertechnologien.