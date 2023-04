1.000 Euro Schaden Einbruchsdiebstahl in Vitis: Autoschlüssel und Heckenschere weg

Die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Laden und Kästen in der Garage (Symbolbild). Foto: Shutterstock, Zhuravlev Andrey

I n eine Garage drangen unbekannte Täter in der Nacht von 15. auf 16. April in der Raiffeisenstraße in Vitis ein.