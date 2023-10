„Tut gut“ Schritteweg in Waidhofen offiziell eröffnet

Bewegung in den Alltag zu integrieren und somit nachhaltig etwas für die eigene Gesundheit zu tun, ist die Intention der „Tut gut!“-Schrittewege, von denen es niederösterreichweit bereits mehr als 200 gibt – nun auch einen in Waidhofen. Der ausgeschilderte Rundweg wurde am 20. Oktober offiziell eröffnet.

Der familientaugliche Spaziergang führt – ausgehend vom Stadtpark, wo sich eine entsprechende Infotafel befindet – über die Bahnhof- und Niederleuthnerstraße zum Hauptplatz, über die Höberthgasse zur Südpromenade und über diese und die Gymnasiumstraße wieder retour zum Ausgangspunkt. Auf der ca. 1,2 Kilometer langen Strecke werden um die 1.700 Schritte zurückgelegt, die Gehzeit liegt bei ca. 15 Minuten.

Die fleißigen Wanderer an der Südpromenade beim Weißen Kreuz. Foto: Stadtgemeinde Waidhofen

Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung durch Bürgermeister Josef Ramharter und den für die Gesunde Gemeinde zuständigen Stadtrat Markus Loydolt begaben sich die Teilnehmer auf eine gemeinsame Runde auf der „Tut gut!“-Strecke. „Das unterschiedliche Outfit, das Stadtrat Loydolt und ich bewusst heute gewählt haben, veranschaulicht punktgenau, worum es bei diesem „Tut gut!“-Schritteweg geht. Man kann ihn sportlich angehen oder einfach im Bürooutfit in der Mittagspause absolvieren. Bewegung für zwischendurch, schnell und unkompliziert, mitten in Waidhofen an der Thaya“, erläuterte Bürgermeister Josef Ramharter die Vorzüge des Rundwegs. Und Stadtrat Markus Loydolt motiviert: „Diese einfache Route eignet sich für jedermann zu jeder Zeit. Machen Sie mit, denn jeder Schritt zählt.“